Söder besucht Israel

Jerusalem: Bayerns Ministerpräsident Söder ist zu Gast in Israel. Gut zwei Monate nach dem Hamas-Überfall will er einen zerstörten Kibbuz im militärischen Sperrgebiet nahe dem Gazastreifen besuchen. Dort will Söder auch eine Geldspende übergeben. Damit soll ein Hilfsprojekt für Jugendliche unterstützt werden, die durch den Terror-Angriff vom 7. Oktober traumatisiert sind. Danach steht ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem auf dem Programm. Am Nachmittag will Söder dann mit dem israelischen Präsidenten Herzog sprechen. Unterdessen hat Bundesentwicklungsministerin Schulze eine Israel-Reise abgesagt. Schulze blieb stundenlang in Genf hängen, weil der dortige Flughafen nach dem Unfall eines Privatflugzeugs gesperrt war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2023 07:00 Uhr