Söder beschließt Maskenpflicht in Bayern ab kommender Woche

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern gilt ab Montag nächster Woche eine Maskenpflicht. In allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr müssen Menschen dann einen Mund-Nasen-Schutz oder einen Schal tragen. Das hat Ministerpräsident Söder heute in einer Regierungserklärung angekündigt. Kommunen können schon ab sofort die Maskenpflicht anordnen, sagte Söder. Dies sei bei regionalen Hotspots durchaus sinnvoll. Als Beispiel nannte er Straubing, wo die Pflicht schon ab Donnerstag gilt. Söder kündigte außerdem an, dass Bayern seine Corona-Finanzhilfen noch einmal nachjustiert: So sollen Eltern für die kommenden drei Monate keine Kindergarten- oder Kita-Gebühren bezahlen, solange diese geschlossen sind. Auch die rund 30.000 Künstler, die in der Künstlersozialkasse organisiert sind, sollen Geld bekommen. Nach Angaben der Staatsregierung sind jeweils 1000 Euro pro Monat geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 19:00 Uhr