Söder beschließt Masken-Pflicht - Thüringen zieht nach

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Zur Eindämmung der Corona-Pandemie führt Bayern nun doch eine Masken-Pflicht ein. Wie Ministerpräsident Söder in einer Regierungserklärung sagte, muss ab Montag nächster Woche jeder in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr einen Mund-Nasen-Schutz oder Schal tragen. Söder betonte, Kommunen könnten auch ab sofort eine Masken-Pflicht einführen, etwa wenn es sich um einen Corona-Hotspot handelt. In Sachsen gilt die Pflicht bereits seit heute, in Mecklenburg-Vorpommern ab nächster Woche und dann im Nahverkehr. Am Abend zog Thüringen nach: Ab Freitag muss dort in allen Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bayern beschloss heute außerdem, dass die Gebühren für Kindergärten und Kitas für drei Monate ausgesetzt werden, um Eltern zu entlasten. Künstler sollen zudem finanziell unterstützt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.04.2020 21:15 Uhr