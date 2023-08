Söder beruft Sondersitzung zu Vorwürfen gegen Aiwanger ein

München: Nach den Enthüllungen über ein antisemitisches Flugblatt hat Bayerns Ministerpräsident Söder eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses einberufen. Dabei soll Wirtschaftsminister Aiwanger offene Fragen beantworten und Stellung nehmen. Söder sagte am Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Landshut, dass es der Koalitionspartner "einem manchmal nicht ganz leicht" mache. Der CSU-Politiker betonte aber, er wolle eine bürgerliche Regierung behalten und keine Grünen in der Staatsregierung. Heute hatte sich noch einmal der Bruder von Hubert Aiwanger geäußert. Er sagte der Mediengruppe Bayern, Hubert Aiwanger habe damals in der Schule die Flugblätter wieder einsammeln wollen, um zu de-eskalieren. Der Freie-Wähler-Chef hatte eingeräumt, dass mindestens eines der Flugblätter in seiner Schultasche gefunden wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 23:00 Uhr