Söder berät mit Kommunalvertretern über Digitalisierung

München: Die Verwaltung in Bayerns Städten und Gemeinden soll digitaler werden. Ministerpräsident Söder hat deshalb die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände am Vormittag in die Staatskanzlei eingeladen. Es geht darum, wie die Staatsregierung Städte und Gemeinden bei der Digitalisierung unterstützen kann - und wie die dafür anfallenden Kosten verteilt werden. Zunächst sollen rund 200 Verwaltungsleistungen digitalisiert und damit einfacher und schneller werden. Dazu gehören das Beantragen eines Führerscheins oder Personalausweises, Baugenehmigungen oder die Meldung des Wohnsitzes.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2024 09:45 Uhr