Söder belässt FW-Chef Aiwanger trotz Antisemitismus-Vorwürfen im Amt

München: Bayerns Ministerpräsident Söder will weiter an seinem Stellvertreter Aiwanger festhalten und zieht damit einen vorläufigen Schlussstrich unter die Affäre um ein antisemitisches Flugblatt. Im ZDF-Sommerinterview bezeichnete der CSU-Vorsitzende eine Entlassung Aiwangers erneut als Übermaß. Gleichzeitig räumte Söder ein, die Entscheidung sei für ihn nicht leicht gewesen. Am Ende sei es ihm einfach um Fairness gegangen. Gegen Aiwanger waren seit mehr als einer Woche immer neue Vorwürfe laut geworden. Er hatte eingeräumt, dass zu Schulzeiten ein antisemitisches Flugblatt in seinem Schulranzen gefunden wurde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2023 19:00 Uhr