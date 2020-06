Söder bekräftigt Zeitplan für Mehrwertsteuersenkung

Nachrichtenarchiv - 05.06.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat sich hinter den Zeitplan für die Senkung der Mehrwertsteuer bis Ende des Jahres gestellt. In der ARD sagte Söder, dass natürlich niemand wisse, was Ende des Jahres sei. Wenn die Wirtschaft bis dahin nicht angespringe, müsse ohnehin nochmal alles überdacht werden. Jetzt sei es erstmal wichtig, das Konjunkturpaket rasch umzusetzen. Beispielswesie müssten die Gelder schnell fließen, etwa in die Kommunen und die Wirtschaft. - Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Mützenich erklärt, dass er eine Verlängerung der niedrigeren Mehrwertsteuer-Sätze über das Jahresende hinaus durchaus für möglich hält. Bundeskanzlerin Merkel und Bundesfinanzminister Scholz hatten das allerdings ausgeschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2020 17:00 Uhr