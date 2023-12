Söder bekräftigt Forderungen nach Neuwahlen

München: Ministerpräsident Söder sieht die Ampel-Regierung kurz vor ihrem Ende. Im BR-24-Interview der Woche bekräftigte der CSU-Politiker daher seine Forderung nach Neuwahlen. Die Koalition aus SPD, Grüne und FDP sei nicht einmal mehr in der Lage, einen Haushalt hinzubekommen, sagte Söder. Der Beschluss für den Bundeshaushalt 2024 war in dieser Woche noch einmal vertagt worden. Söder sprach sich daher dafür aus, im Juni nicht nur das EU-Parlament zu wählen, sondern auch den Bundestag. Anders sieht das Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst. Der CDU-Politiker glaubt nicht an vorgezogene Bundestagswahlen. Solche Spekulationen seien zum Scheitern verurteilt, sagte er in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur. Die Ampelparteien hätten kein Interesse an Neuwahlen, weil sie alle zu schwach dastünden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2023 08:15 Uhr