Söder beharrt auf Felßner als Landwirtschaftsminister

Berlin: CSU-Chef Söder hat sich nach dem Auftakt der Sondierungsgespräche positiv über die SPD geäußert. Sie sei schon immer eine staatstragende und verlässliche Kraft gegen Rechts gewesen, sagte er der "Welt am Sonntag". Söder verteidigte außerdem die ausführliche Bundestags-Anfrage der Union zur Finanzierung von NGOs. Diese hätten sich gerade in Ministerien der Grünen - Zitat - "wie Kraken" ausgebreitet. Als Beispiele nannte er Greenpeace und Attac. Zugleich bekräftigte der CSU-Chef sein Anliegen, dass Bauern-Funktionär Felßner neuer Bundeslandwirtschaftsminister wird. Der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes sei - so Söder wörtlich - "gelernter Landwirt und kein Lobbyist".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2025 08:00 Uhr