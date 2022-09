Söder begrüßt Pläne der Bundesregierung in Energiepolitik

NATO spricht von Sabotage an Nord-Stream-Pipelines

Stockholm: Die schwedische Küstenwache hat ein viertes Gasleck an den Gas-Pipelines von Nord Stream entdeckt. Wie es heißt, ist eine Röhre vor der Südküste Schwedens betroffen, an der schon an anderer Stelle ein Loch gefunden worden war. Die NATO geht nach eigenen Angaben nicht von einem Unfall oder Unglück, sondern von einem Angriff auf die Infrastruktur aus. In einem Statement heißt es wörtlich: "Alle derzeit verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass dies das Ergebnis vorsätzlicher, rücksichtsloser und unverantwortlicher Sabotageakte ist." Bislang nennt das westliche Militärbündnis keinen konkreten Verdächtigen. In Deutschland haben Politiker von Union und FDP die Vermutung geäußert, dass Russland für die Gaslecks verantwortlich ist. Es sei wahrscheinlich, dass Moskau auf diese Weise versuche, Verunsicherung in der europäischen Bevölkerung zu schüren, sagte der Unions-Außenexperte Kiesewetter.

