Söder begrüßt Kongress-Blockade für US-Truppenabzug

04.12.2020 14:15 Uhr

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Blockade des geplanten US-Truppenabzugs aus Deutschland begrüßt. Der Kongress würde damit einen strategischen Fehler korrigieren, sagte Söder der Deutschen-Presseagentur in München. Der Abzug wäre kontraproduktiv für die Zusammenarbeit in der Nato gewesen. Wirtschaftsminister Aiwanger betonte, wie wichtig die US-Militärstützpunkte für die Kaufkraft in den Regionen sind. Man könne bei den 3.300 Arbeitsplätzen zunächst aufatmen, müsse künftig aber die Abhängigkeit von der Stationierung verringern. Zuvor hatte der US-Kongress einen Entwurf vorgestellt, wonach das Verteidigungsministerium zunächst begründen muss, dass ein Abzug im nationalen Interesse wäre. Frühestens 120 Tage danach könnte die Mehrheit der Soldaten abgezogen werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.12.2020 14:15 Uhr