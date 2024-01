Söder begrüßt Karlsruher Urteil gegen NPD-Nachfolgepartei

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen die NPD-Nachfolgepartei "Die Heimat" begrüßt. Die Entscheidung der Richter könnte "eine echte Blaupause" für die AfD sein, so Söder wörtlich. Die Karlsruher Richter hatten die Partei sechs Jahre lang von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen, weil sie aus Sicht des Gerichts die freiheitlich demokratische Grundordnung bekämpfen will. Auch der bayerische Innenminister Herrmann sprach von einem wichtigen Signal im Kampf gegen Extremisten. Es sei widersinnig, Parteien, die die Verfassung ablehnen und die Demokratie mit Füßen treten, auch noch mit staatlichen Geldern zu unterstützen. Ob die Entscheidung auch Auswirkungen auf die AfD wegen möglicherweise verfassungsfeindlicher Tendenzen haben könnte, ist offen. AfD-Vize Brandner bestritt jedoch, dass es solche Tendenzen in seiner Partei gibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 21:00 Uhr