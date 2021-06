Söder befürwortet Regenbogen-Aktion in Münchner Arena

Nachrichtenarchiv - 21.06.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: CSU-Chef Söder unterstützt den Plan der Stadt München, die Fußball-Arena übermorgen in Regenbogenfarben zu erleuchten. Dies wäre ein – Zitat – "Signal für die Offenheit unserer Gesellschaft", sagte der Ministerpräsident. Ungarn reagierte verärgert auf die Regenbogenidee. Das Außenministerium in Budapest erklärte, es sei äußerst schädlich und gefährlich, Sport und Politik zu vermischen. Das zeige die historische Erfahrung, die Deutschen wüßten das genau. Der Münchner Stadtrat hatte sich für die Regenbogenfarben beim Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn ausgesprochen. Oberbürgermeister Reiter sieht darin ein Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz. Hintergrund ist ein neues Gesetz, das in Ungarn Werbung für Homosexualität verbietet.

