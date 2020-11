Söder befürwortet längeren Lockdown

Nachrichtenarchiv - 22.11.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat sich für eine Verlängerung des Teil-Lockdowns ausgesprochen. Der "Bild am Sonntag" sagte er, wenn man jetzt auf diesem Niveau der Infektionszahlen den Lockdown abbrechen würde, dann gehe alles wieder von vorne los. Am Ende stünden noch härtere Maßnahmen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet blickt schon voraus auf Weihnachten. In der Welt am Sonntag sprach er sich für konkretere Kontaktbeschränkungen aus. Weihnachtsbesuche will er aber zulassen. Er nannte es eine Illusion, 80 Millionen Menschen zu verbieten, Weihnachten die Familie zu treffen. Das Robert-Koch-Institut hat heute 15.741 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Im Vergleich zum Wert vor einer Woche sind das rund 1200 Fälle weniger.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2020 10:00 Uhr