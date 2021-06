Söder bedauert UEFA-Entscheidung zu Stadion in Regenbogenfarben

Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und Gewitter, 22 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt, von Westen und Südwesten her Schauer und teils kräftige Gewitter, Höchstwerte 22 bis 29 Grad. In der Nacht weitere Schauer und Gewitter; Tiefstwerte um 14 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Höchstwerte 21 bis 27, am Freitag nur noch 18 bis 22 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.06.2021 11:45 Uhr