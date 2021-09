Söder bedauert schlechtes CSU-Ergebnis im Bayerntrend

Nachrichtenarchiv - 09.09.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: CSU-Chef Söder hat das weitere Abrutschen seiner Partei im aktuellen Bayerntrend bedauert. Bei einem Wahlkampfauftritt in Franken sagte er, der Trend sei im Moment nicht gut und auch eine CSU könne sich nicht vom Bundestrend abkoppeln. Die Partei rutscht in der aktuellen BR-Umfrage auf 28 Prozent ab - das sind acht Prozentpunkte weniger als Anfang Juli. Deutlich aufwärts geht es dagegen für die SPD. Sie kommt auf 18 Prozent und schneidet damit neun Punkte besser ab als vor acht Wochen. An dritter Stelle stehen die Grünen mit 16 Prozent, gefolgt von FDP mit zwölf und AfD mit zehn Prozent.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.09.2021 01:00 Uhr