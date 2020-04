Söder bedauert Absage des Oktoberfestes

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat in den ARD-Tagesthemen noch einmal sein Bedauern über die Absage des Oktoberfestes ausgedrückt. Gleichzeitig betonte er die große Verantwortung: Man wolle ja nicht am Ende dann der Ort sein, der die halbe Welt anstecke so Söder. Die Wiesn-Wirte sehen sich nicht unmittelbar in ihrer Existenz gefährdet. Ihr Sprecher Inselkammer sagte im Rundschau Magazin, wie groß die Katastrophe sei, müsse man von Fall zu Fall unterscheiden. Wiesn-Chef Baumgärtner betonte, am schwersten treffe es die Schausteller.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 01:00 Uhr