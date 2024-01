Söder attackiert AfD auf Klausur in Kloster Banz

Bad Staffelstein: Mit harten Attacken gegen die AfD hat die Winterklausur der CSU-Landtagsabgeordneten im oberfränkischen Kloster Banz begonnen. Parteichef Söder kritisierte zum Auftakt vor allem das Verhalten der Führung der AfD-Landtagsfraktion im Fall des umstrittenen Abgeordneten Halemba, gegen den wegen Volksverhetzung ermittelt wird. Söder sagte dazu, wenn man jemandem, der "Sieg Heil" rufe, Schutz gebe, dann sage dies alles über die AfD in Bayern aus. Er sehe ein Partei-Verbotsverfahren zwar kritisch, es gebe aber immer mehr Indizien, dass die AfD verfassungsfeindlich ist, so Söder. Am Nachmittag demonstrierten in der Würzburger Innenstadt mehr als 2.000 Menschen gegen die AfD. Anlass war, wie bei anderen Kundgebungen in den letzten Tagen, ein Treffen Rechtsextremer in Potsdam Ende November, bei dem ein Plan zur Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland vorgestellt wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2024 20:00 Uhr