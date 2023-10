Söder als bayerischer Ministerpräsident im Amt bestätigt

München: Der Bayerische Landtag hat Ministerpräsident Söder im Amt bestätigt. In der geheimen Abstimmung votierte eine deutliche Mehrheit von 120 Abgeordneten für den CSU-Chef. Es gab 76 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. In seiner anschließenden Rede warb Söder für Geschlossenheit und Fairness unter Demokraten. Je ernster die Zeiten und je schwerer die Herausforderungen seien, desto wichtiger sei es, dass Demokraten zusammenhalten. Die Politik müsse den Menschen Halt und Ordnung geben, so der Regierungschef. In der Aussprache vor der Wahl warf die Opposition der Staatsregierung vor, in ihrem neuen Koalitionsvertrag keine Antworten auf akute Probleme zu geben. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Schulze, sprach von einem ambitionslosen Kurs. Die Chefin der AfD-Fraktion, Ebner-Steiner, prangerte die Corona-Politik der Staatsregierung an und sprach von Zwang und Repressalien. Nächste Woche soll im Landtag noch das neue Kabinett vereidigt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2023 22:45 Uhr