Söder: AHA-Regeln werden uns noch Monate begleiten

Nachrichtenarchiv - 14.12.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach dem Beschluss von Bund und Ländern für einen bundesweiten harten Lockdown ab diesem Mittwoch steht am Vormittag im bayerischen Kabinett die Feinabstimmung an. Dann will Ministerpräsident Söder mit seinem Ministerrat unter anderem auch genau festlegen, wer Anspruch auf Notbetreuung für seine Kinder hat. Denn in Bayern sollen Kitas und Schulen ab Mittwoch ebenfalls schließen. Es soll Distanzunterricht geben. Söder verwies dabei auf Studien aus Österreich, die zeigten, dass auch bei kleinen Kindern Infektionsrisiken bestünden. Insgesamt rechnet er damit, dass die Abstands- und Schutzregeln noch lange gelten werden. Und Söder betonte, in der Zeit des harten Lockdowns werde die Polizei weiter hohe Bußgelder gegen diejenigen verhängen, die gegen die Maßnahmen verstoßen. Wirtschaftsminister Aiwanger forderte unterdessen, mehr FFP2-Masken unter die Bevölkerung zu bringen. Nur damit könne man auf Dauer Infektionen im öffentlichen Nahverkehr oder in Geschäften verhindern, sagte Aiwanger dem BR.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 11:00 Uhr