So viele Kinder wie nie sind armutsgefährdet

19.09.2022 16:00 Uhr

Berlin: Kinder und Jugendliche in Deutschland sind zunehmend von Armut bedroht. Die Armutsgefährdungsquote lag vergangenes Jahr bei 20,8 Prozent - und damit so hoch wie noch nie seit Beginn der Auswertungen. Das berichtet die "Augsburger Allgemeine" und beruft sich auf Angaben des Bundesarbeitsministeriums. Kinder gelten als armutgefährdet, wenn in ihrem Haushalt weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung stehen. Linken-Fraktionschef Bartsch warnte davor, dass sich angesichts der Inflation die Situation verschärfen dürfte. Nötig seien ein Schutzschirm für Familien und eine armutsfeste Kindergrundsicherung, forderte er. Die geplante Erhöhung des Kindergeldes um 18 Euro sei deutlich zu wenig, so Bartsch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2022 16:00 Uhr