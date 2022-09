So genannte Referenden in der Ukraine gestartet

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Donezk: Die von Russland unterstützte Verwaltung in den besetzten ukrainischen Gebieten hat mit Referenden über einen Beitritt zur russischen Föderation begonnen. Den Angaben zufolge sind die Abstimmungen in den Regionen Luhansk, Donezk und Saporischschja angelaufen. Auch in der Region Cherson, die sich fast vollständig unter russischer Kontrolle befindet, soll abgestimmt werden. Zunächst sollen die Stimmzettel - offiziell aus Sicherheitsgründen - zu den Menschen nach Hause gebracht werden. Die Volksabstimmungen werden von der Ukraine und ihren westlichen Unterstützern abgelehnt und als völkerrechtswidrig betrachtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2022 12:00 Uhr