Smog sorgt für extrem schlechte Luftwerte in Mailand

Mailand: Die norditalienische Metropole kämpft derzeit gegen extrem schlechte Luft. Nach Angaben eines Schweizer Umweltunternehmens landete Mailand im Ranking der schlechtesten Luftwerte gestern auf Platz drei hinter Dhaka in Bangladesch und Chengdu in China. Wegen des Smogs gelten in Mailand und acht weiteren Provinzen in der Region seit heute Auflagen, zum Beispiel dürfen Dieselfahrzeuge nur eingeschränkt fahren, das Heizen mit Holzöfen ist untersagt. Die Po-Ebene ist im Winter immer wieder von Smog betroffen, da durch die geographische Lage zwischen den Gebirgen die Luft zu wenig zirkulieren kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2024 12:00 Uhr