Smartphone-Trend geht hin zu teureren Geräten

Kurzmeldung ein/ausklappen Putin gibt dem Westen die Schuld am Ukraine-Krieg

Moskau: Russlands Präsident Putin hat dem Westen und der NATO die Schuld am Krieg in der Ukraine gegeben. In einer Rede kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf das Nachbarland bekräftigte Putin, die westlichen Eliten wollten Russland, so wörtlich, "erledigen". Nach seinen Worten tragen sie die Schuld an der Eskalation. Russland werde seine Ziele "Schritt für Schritt" erreichen, betonte Putin. Der Kreml-Chef kündigte außerdem eine Modernisierung der Armee an. Überdies werde er das New-Start-Abkommen mit den USA zur Begrenzug der atomaren Bewaffung aussetzen. Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Sullivan, wies die Behauptungen Putins als absurd zurück. Russland werde weder von der Ukraine noch von sonst jemandem militärisch bedroht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2023 15:00 Uhr