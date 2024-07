Slowenischer Radprofi Pogacar gewinnt die 111. Tour de France

Nizza: Der Slowene Tadej Pogacar hat die 111. Tour de France gewonnen. Der 25-jährige Radprofi fuhr am Abend auch im abschließenden Einzelzeitfahren als erster durch Ziel. Für ihn ist es der sechste Tagessieg bei der diesjährigen Frankreichrundfahrt, die wegen der Olympischen Spiele erstmals nicht in der Hauptstadt Paris endete. In der Gesamtwertung lag Pogacar so gut sechs Minuten vor seinem Kontrahenten, dem dänischen Titelverteidiger Jonas Vingegaard. Dritter wurde der Belgier Remco Evenepoel. Es ist Pogacars insgesamt dritter Sieg bei der Tour de France.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 06:00 Uhr