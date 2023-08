Slowenien, Österreich und Kroatien kämpfen gegen Überschwemmungen

Ljubljana: Slowenien, Österreich und Kroatien kämpfen weiter mit den Folgen schwerer Unwetter und Überschwemmungen. In Slowenien stehen nach den starken Regenfällen Gebiete in den Tälern der Flüsse Save, Drau und Mur unter Wasser. Überschwemmungen und Erdrutsche richteten enorme Schäden an. Dörfer wurden evakuiert, Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser, an der Mur brach ein Damm. Medienberichten zufolge ist die Zahl der Todesopfer auf sechs gestiegen. Der slowenische Ministerpräsident Golob schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 500 Millionen Euro. Im Süden Österreichs besteht weiterhin eine große Gefahr von Hangrutschen. Allerdings sinken die Pegelstände der Flüsse und Bäche weiter. In Kroatien verzeichneten die Behörden dagegen Rekordwasserstände an den Flüssen. Überschwemmungen ergossen sich auf Straßen, Felder und Siedlungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2023 20:00 Uhr