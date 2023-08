Slowenien kämpft gegen die Folgen der Unwetter

Meldungsarchiv - 05.08.2023 22:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Ljubljana: Entgegen erster Befürchtungen ist Kroatien am Abend zunächst von größeren Überschwemmungen verschont geblieben. Eine Entwarnung gibt es allerdings noch nicht. Wegen der erwarteten Flutwelle auf den Flüssen aus dem nördlichen Nachbarland Slowenien hatten Kroatiens Behörden Sandsäcke aufstapeln lassen und stellenweise Flusswasser aus Flüssen abgeleitet. In Slowenien sind die Katastrophenschützer nach den schlimmsten Überschwemmungen und Erdrutschen seit mehr als drei Jahrzehnten weiter mit der Rettung und Versorgung von Menschen beschäftigt. Die Polizei ermittelt in vier Todesfällen, ob ein Zusammenhang mit den Unwettern besteht. Zwei der Todesopfer sind niederländische Bergsteiger, die möglicherweise tödliche Blitzschläge beim Wandern erlitten haben. Fünf weitere Niederländer werden in Slowenien vermisst. Mehrere Orte sind wegen der Fluten und Geröllmassen von der Umgebung abgeschnitten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.08.2023 22:45 Uhr