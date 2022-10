Slowenen wählen neuen Präsidenten

Nachrichtenarchiv - 23.10.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ljubljana: Im EU-Land Slowenien haben am Morgen die Präsidentschaftswahlen begonnen. Die etwa 1,7 Millionen stimmberechtigten Bürger des kleinen Landes haben die Wahl zwischen sieben Kandidaten. Mit ersten Ergebnissen wird am späten Abend gerechnet. Umfragen sehen den früheren Außenminister Logar zwar in Führung, aber von der absoluten Mehrheit deutlich entfernt. Erreicht kein Kandidat mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen, kommt es in drei Wochen zur Stichwahl. In Slowenien hat der Präsident wenig politische Macht - seine Aufgaben sind weitgehend protokollarischer Art.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2022 09:00 Uhr