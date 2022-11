Slowenen wählen erstmals eine Staatspräsidentin

Hunderttausende demonstrieren in Madrid gegen Kürzungen im Gesundheitssektor

Madrid: In der spanischen Hauptstadt haben hunderttausende Menschen gegen Kürzungen im Gesundheitssektor demonstriert. Das Innenministerium schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 200.000 - die Veranstalter sprachen von etwa 670.000 Menschen. Der Protest richtete sich gegen Pläne der konservativen Regionalregierung in Madrid. Diese will die Notfallversorgung in den öffentlichen Gesundheitszentren künftig zum Teil auch online abdecken, weil es an Personal fehlt. Die Demonstranten kritisierten, dass Madrid zwar von allen spanischen Regionen das höchste Pro-Kopf-Einkommen habe, doch am wenigsten pro Einwohner für die medizinische Grundversorgung ausgebe.

