Slowene Pogacar steht vor dem Gewinn der Tour de France

Merkel kündigt schnelles Internet für alle Schulen an

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat angesichts der Corona-Einschränkungen im Schulalltag dazu gemahnt, Schulen besser mit Informationstechnik und schnellen Internetverbindungen auszustatten. Merkel sagte in ihrem Video-Podcast, Deutschlands Schulen brauchten die Digitalisierung als eine unverzichtbare Ergänzung zum Präsenzunterricht. Kinder und Jugendliche dürften nicht die Verlierer der Pandemie sein. Am Montag will Merkel gemeinsam mit Bildungsministerin Karliczek, den Kultusministern der Länder und SPD-Chefin Esken über das weitere Vorgehen beraten. Ein Ziel werde sein, dass alle Schulen in Deutschland an schnelles Internet angeschlossen werden, und zwar so schnell wie möglich. Zudem bräuchten alle Lehrerinnen und Lehrer geeignete Computer für digitalen Unterricht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2020 16:00 Uhr