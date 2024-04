Slowakischer Wahlsieger Pellegrini verspricht Westkurs

Bratislava: Der neugewählte Präsident der Slowakei, Pellegrini, hat in ersten Stellungnahmen nach der Abstimmung einen prowestlichen Kurs versprochen. Wo immer die Regierung von westlichen Werten abzuweichen drohe, werde er es als seine Pflicht ansehen, dagegen einzuschreiten, erklärte Pellegrini heute in der slowakischen Hauptstadt. Seine sozialdemokratisch ausgerichtete Partei ist Teil der aktuellen Regierung von Ministerpräsident Fico, der sich immer wieder kritisch zur Politik der EU gegenüber Russland und der Ukraine geäußert, die Beschlüsse aber letztlich mitgetragen hat. Pellegrini wirbt in Bezug auf Waffenlieferungen für die Ukraine für einen vorsichtigen Kurs, damit sein Land als Direkter Nachbar nicht in den Konflikt hineingezogen wird. Er hatte sich in der gestrigen Stichwahl gegen den Oppositionskandidaten Korcok durchgesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2024 15:00 Uhr