Slowakischer Regierungschef Fico ist wohl außer Lebensgefahr

Bratislava: Der bei einem Attentat schwer verletzte slowakische Ministerpräsident Fico wird nach Angaben seines Stellvertreters überleben. Der Regierungschef sei derzeit nicht in einer lebensbedrohlichen Lage, sagte Tomas Taraba dem britischen Sender BBC. Fico wurde gestern Nachmittag von mehreren Schüssen getroffen und schwer verletzt in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Von Banska Bystrica konnte Fico wegen der Schwere der Verletzungen zunächst nicht in die Hauptstadt verlegt werden. Verteidigungsminister Kalina sagte, die Ärzte hätten mehrere Stunden um Ficos Leben gekämpft. Als tatverdächtig nahm die Polizei einen 71-jährigen Slowaken fest. Das Innenministerium geht nach einem ersten Verhör von einem politischen Motiv für das Attentat aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 09:00 Uhr