Slowakischer Ex-Premier Fico erhält Auftrag zur Regierungsbildung

Bratislava: Der slowakische Ex-Premier und neuerliche Wahlsieger Robert Fico hat das Mandat zur Bildung einer Regierung erhalten. Für die Verhandlungen habe er nun zwei Wochen Zeit, sagte Fico nach einem Treffen mit der slowakischen Präsidentin Caputova. Fico und seine Smer-Partei hatten mit einem prorussischen Wahlkampf gestern gut 23 Prozent der Stimmen erhalten und wurden damit stärkste Kraft. Auf Rang zwei lagen die Liberal-Konservativen mit knapp 18 Prozent. Der Wahlkampf war von Desinformationskampagnen überlagert, die fast ausschließlich Ficos liberalen Rivalen Michal Simecka negativ darstellten. Die scheidende slowakische Regierung warf Russland heute in einer Protestnote unzulässige Einmischung in die Wahl in der Slowakei vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 20:00 Uhr