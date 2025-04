Slowakische Regierung ordnet Abschuss von 350 Bären an

Die Regierung der Slowakei hat beschlossen, massenhaft Bären zu töten. Nachdem am Wochenende ein Wanderer in der Nähe eines Wohngebiets höchstwahrscheinlich von einem Bären getötet wurde, sollen nun 350 dieser Tiere erschossen werden. Insgesamt gibt es in der Slowakei rund 1.200 Braunbären. Opposition und Tierschützer kritisieren die Entscheidung und kündigten Proteste an.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.04.2025 22:00 Uhr