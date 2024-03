Slowakei wählt neuen Präsidenten

Bratislava: In der Slowakei hat in einem rauen politischen Klima die Präsidentschaftswahl begonnen. Neun Kandidaten treten an. Die liberale Amtsinhaberin Caputova gilt als beliebt, bewirbt sich aber um keine weitere Amtszeit. Meinungsforscher rechnen mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Parlamentspräsidenten Pellegrini, der mit dem russlandfreundlichen Regierungschef Fico verbündet ist, und dem liberalen Ex-Außenminister Korcok. Es gibt 4,4 Millionen Wahlberechtigte. Mit dem Ergebnis wird morgen Mittag gerechnet. Eine Stichwahl im April ist wahrscheinlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2024 13:00 Uhr