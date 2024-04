Slowakei wählt Kandidaten des Regierungslagers zum neuen Staatschef

Bratislava: In der Slowakei ist der amtierende Parlaments-Präsident Pellegrini zum neuen Staatsoberhaupt gewählt worden. Er setzte sich in der Stichwahl mit knapp 53 Prozent gegen den Oppositionskandidaten Korcok durch. Pellegrinis sozialdemokratisch ausgerichtete Partei gehört auch der aktuellen Regierung von Ministerpräsident Fico an. Außenpolitisch wirbt Pellegrini für Vorsicht bei der Waffenhilfe für die Ukraine. Er fürchtet, sein Land könne als direkter Nachbar in eine Ausweitung des Konfliktes hineingezogen werden und wirbt für Friedensverhandlungen. Gleichzeitig bekräftigt er, den Kurs von EU und NATO weiterhin mitzutragen.

