Slowakei wählt in Stichwahl neues Staatsoberhaupt

Bratislava: In der Slowakei hat die Stichwahl um die Präsidentschaft des Landes begonnen. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Ukraine-skeptischen Parlamentspräsidenten Pellegrini und dem pro-westlichen Diplomaten Ivan Korcok voraus. Beide hatten es beim ersten Wahlgang Ende März in die zweite Runde geschafft. Die amtierende Amtsinhaberin Caputova war dagegen nicht zur Wahl angetreten. Die Wahl des Staatsoberhauptes steht im Schatten des Ukraine-Krieges, denn innerhalb der Regierung gibt es Streit über eine gemeinsame Haltung. In der Slowakei regiert ein Dreier-Bündnis aus zwei sozialdemokratischen und einer rechtspopulistischen prorussischen Kleinpartei. Zur Wahl aufgerufen sind knapp viereinhalb Millionen Menschen.

