Slowakei wählt ein neues Parlament

Bratislava: In der Slowakei hat in der Früh die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Rund 4,4 Millionen Menschen sind in dem EU- und Nato-Mitgliedsland wahlberechtigt. Sie können bis 20 Uhr ihre Stimme abgeben. Letzte Umfragen deuteten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin zwischen der populistischen Partei des Ex-Regierungschefs Fico und der liberalen Partei von EU-Vizeparlamentspräsident Simecka. Beide wären im Falle eines Wahlsiegs voraussichtlich auf Koalitionspartner angewiesen. Bisher unterstützt die Slowakei das angegriffene Nachbarland Ukraine militärisch. In der Bevölkerung ist die Hilfe aber umstritten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 10:00 Uhr