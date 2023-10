Bratislava: Die slowakische Regierung hat hunderte Polizisten an die Grenze zu Ungarn entsandt. Sie sollen die zunehmende Migration ins Land verhindern. In der Slowakei kam zuletzt eine steigende Zahl von Flüchtlingen an. Diese stammen vor allem aus Serbien und gelangen über Ungarn in die Slowakei. Ziel von vielen ist Westeuropa.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2023 01:00 Uhr