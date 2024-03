Slowakei steht Stichwahl um Präsidentenamt bevor

Bratislava: Bei der Präsidentschaftswahl in der Slowakei hat offenbar keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Nach Auszählung von drei Vierteln der Stimmen kamen der sozialdemokratische Parlamentspräsident Pellegrini und der liberale Ex-Außenminister Korcok auf knapp 40 Prozent. Damit läuft alles auf eine Stichwahl am 6. April hinaus. Pellegrini ist ein Verbündeter des umstrittenen Regierungschefs Fico. Dieser will unter anderem die Hilfe für die Ukraine einschränken. Die Slowakei ist Mitglied der EU und der Nato und grenzt an die Ukraine.

