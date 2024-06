Slowakei gewinnt bei der Fußball-EM gegen Belgien

Frankfurt am Main: Am Abend ist das zweite EM-Spiel des Tages zu Ende gegangen. Die Slowakei besiegte Belgien mit 1:0. Zuvor hatte die Ukraine eine Niederlage hinnehmen müssen. In der Münchner Arena unterlag das Team von Trainer Rebrow Rumänien mit 0:3. Um 21 Uhr stehen sich in Düsseldorf Österreich und Frankreich gegenüber.

