Slowakei führt Maskenpflicht im Freien ein

Expertenkommission Ischgl legt Bericht vor

Innsbruck: Zu dem umstrittenen Corona-Krisenmanagement in Ischgl in Österreich legt heute eine Expertenkommission ihren Bericht vor. Sie hat insgesamt 53 Menschen befragt - darunter Betroffene, Vertreter der Seilbahn- und der Tourismuswirtschaft - außerdem Verantwortliche auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene. Der 1.600-Einwohner Ort gilt wegen der dortigen Aprés-Ski-Feiern als einer der Hotspots bei der Verbreitung des Coronavirus im März. Aus Sicht der Kritiker erfolgten die Maßnahmen wie die Schließung von Bars, des Skigebiets und schließlich die Quarantäne über das gesamte Paznauntal am 13. März zu spät. Mehrere Tausend Corona-Infektionen in Europa sollen auf Menschen, die in Tirol Urlaub gemacht haben, zurückzuführen sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.10.2020 03:00 Uhr