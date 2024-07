"Sky Team" ist "Spiel des Jahres 2024"

Berlin: "Sky Team" hat die Auszeichnung als "Spiel des Jahres 2024" bekommen. Dabei geht es darum, gemeinsam ein Flugzeug zu landen. Entscheidungen werden per Würfel gefällt. Die Spieler dürfen während der entscheidenden Phasen nicht miteinander sprechen. Um die Anforderungen an eine erfolgreiche Landung zu meistern, braucht es also ein eingespieltes Team. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Preisverleihung, dass ein reines Zwei-Spieler-Spiel gewonnen hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 08:00 Uhr