Skitourengeher retten nach Lawinenabgang ihrem Freund das Leben

Kurzmeldung ein/ausklappen Kiew erwartet bis zu 140 Kampfpanzer in nächsten Monaten

Kiew: Die ukrainische Regierung erwartet nach eigenen Angaben die Lieferung von bis zu 140 Kampfpanzern westlicher Bauart in den kommenden Monaten. Wie Außenminister Kuleba in einer Videobotschaft erklärte, beteiligen sich zwölf Länder an einer - so wörtlich - Panzerkoalition. Seinen Angaben zufolge verhandelt Kiew derzeit auch über die Entsendung von Kampfjets und weitreichenden Raketen. Bundeskanzler Scholz hatte es gestern nochmals abgelehnt, Kampfjets an die Ukraine zu liefern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2023 18:00 Uhr