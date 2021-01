Skispsringer bestreiten bei Vierschanzentournee Quali in Innsbruck

Schleppender Impfstart bringt Bundesregierung zunehmend in die Kritik

Berlin: Die Bundesregierung steht wegen des schleppenden Impfstarts gegen das Corona-Virus in der Kritik. Die Neurologin Zipp, Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, warf den Verantwortlichen in einem Interview grobes Versagen vor. Bereits im Sommer hätte demnach viel mehr Impfstoff bestellt werden müssen. Ähnlich äußerten sich Politiker der Opposition. - Angesichts der angespannten Lage in den Krankenhäusern fordern Ärztevertreter eine Verlängerung des Lockdowns. Die Belastung wegen der Versorgung der Covid-19 Patienten sei auch an den Feiertagen weiter angestiegen, sagte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Johna, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Gesundheitssystem brauche dringend eine Entlastung, die nur durch eine Verlängerung der Kontaktbeschränkungen zu erreichen sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.01.2021 08:15 Uhr