Skispringerinnen starten heute erste "Two Nights Tour"

Garmisch-Partenkirchen: Die Skispringerinnen starten heute erstmals bei der sogenannten "Two Nights Tour". In Garmisch-Partenkirchen steht um 17.45 Uhr der erste Wettbewerb auf dem Programm. Die Frauen um die dreimalige Weltmeisterin Katharina Schmid, früher Althaus, drängen seit Jahren auf die Einführung einer Vierschanzentournee für Frauen und bekommen nun zumindest zwei der vier üblichen Stationen. Bei der "Two Nights Tour" wird nach dem Auftakt auch ein Neujahrsspringen in Oberstdorf ausgetragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 10:00 Uhr