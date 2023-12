Skispringerin Prevc gewinnt Auftakt der Two Nights Tour

Garmisch-Partenkirchen: Skispringerin Nika Prevc hat den Auftakt der Two Nights Tour gewonnen. Die Slowenin setzte sich vor Eirin Kvandal aus Norwegen und der Kanadierin Abigail Strate durch. Luisa Görlich war als Zehnte beste Deutsche des ersten von zwei Springen. Diese Mini-Tournee wird entgegengesetzt zu den ersten zwei Wettbewerben der Vierschanzentournee ausgetragen. Während das traditionelle Neujahrsspringen der Männer am 1. Januar in Garmisch-Partenkirchen stattfindet, bestreiten die Frauen ihren Wettkampf am Neujahrstag in Oberstdorf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 00:00 Uhr