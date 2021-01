Skispringer sind bei Vierschanzentournee in Innsbruck gefordert

Nachrichtenarchiv - 02.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Innsbruck: Nur einen Tag nach dem zweiten Wettkampf der Vierschanzentournee steht für die deutschen Skispringer die Qualifikation für das Bergiselspringen in Innsbruck auf dem Programm. Karl Geiger liegt nach dem gestrigen fünften Platz in Garmisch in der Gesamtwertung der auf Platz 2. Auch Markus Eisenbichler hat mit Rang fünf noch Chancen auf einen Podestplatz. Spitzenreiter ist der Norweger Granerud.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.01.2021 02:00 Uhr