Skispringer Raimund feiert ersten Podestplatz in Lake Placid

Lake Placid: Skispringer Philipp Raimund hat beim Weltcup in Lake Placid in den USA zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Einzelspringen einen Podestplatz erreicht. Der 23-Jährige wurde punktgleich mit dem slowenischen Vortagessieger Lovro Kos Zweiter. Der Sieg ging an den österreichischen Gesamtweltcup-Führenden Stefan Kraft. Eine starke Aufholjagd zeigte Andreas Wellinger. Nach Platz 16 im ersten Sprung verbesserte er sich im Finale noch um zehn Plätze und wurde Sechster.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2024 18:00 Uhr