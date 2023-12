Skispringer Paschke feiert in Engelberg ersten Weltcupsieg

Zum Wintersport: Skispringer Pius Paschke hat überraschend den Weltcup in Engelberg gewonnen und damit für den dritten deutschen Sieg in Serie gesorgt. In Engelberg in der Schweiz setzte sich Paschke gegen Olympiasieger Marius Lindvik aus Norwegen und Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft aus Österreich durch. Olympiasieger Andreas Wellinger, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, fiel auf den zwölften Platz zurück. Karl Geiger kam eine Woche nach seinem Doppelerfolg nur auf Platz 20.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2023 18:00 Uhr